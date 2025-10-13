Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Кир Стармер встретился с Эрдоганом в Египте

Турция Материалы 13 октября 2025 19:26 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился сегодня в Шарм-эш-Шейхе (Египет) с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках Саммита мира по сектору Газа.

Как передает Trend, об этом сообщил офис премьер-министра.

Согласно информации, Кир Стармер поблагодарил Президента Эрдогана за его важную роль в достижении прекращения огня и завершении войны..

Стороны заявили, что текущая ситуация должна стать поворотным моментом, и необходимо продолжить работу по реализации мирного плана.

Также обсуждались общие приоритеты двух стран и была достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве в области обороны.

