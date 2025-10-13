Кир Стармер встретился с Эрдоганом в Египте

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился сегодня в Шарм-эш-Шейхе (Египет) с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках Саммита мира по сектору Газа.

Как передает Trend, об этом сообщил офис премьер-министра.

Согласно информации, Кир Стармер поблагодарил Президента Эрдогана за его важную роль в достижении прекращения огня и завершении войны..

Стороны заявили, что текущая ситуация должна стать поворотным моментом, и необходимо продолжить работу по реализации мирного плана.

Также обсуждались общие приоритеты двух стран и была достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве в области обороны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!