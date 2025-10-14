Хроника 44-дневной Отечественной войны: 14 октября 2020 г.

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 14 октября 2020 года:

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24.

- На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter была размещена публикация об освобождении ряда сел Физулинского и Ходжавендского районов.

- Армения подвергла артобстрелу Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы.

- В результате предпринятых азербайджанской армией действий на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 ЗРК "Оса-АКМ", 1 БМП-2, 1 зенитная пушка КС-19, 2 гаубицы пушки Д-30, а также несколько единиц автомобильной техники армянских ВС.

- Точечным ударом был выведен из строя армянский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистическими ракетами.

- В результате армянского обстрела Тертера погиб один мирный житель.

- Армянские вооруженные силы обстреляли автомобиль журналистов AzTV в селе Дюярлы Тертерского района, в результате чего был ранен водитель.

- Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 43 мирных жителей с начала армянских провокаций.

- Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении еще одного армянского БПЛА, а также распространило видеозапись выхода на стартовую позицию уничтоженного ОТРК ВС Армении.

- Оборонное ведомство Азербайджана представило видео из освобожденного от оккупации города Джебраил.