Члены ОТГ одобрили усилия в связи с Зангезурским коридором

БАКУ /Trend/ - Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) одобрили усилия по развитию и введению в эксплуатацию Зангезурского коридора.

Как сообщает в среду Trend, данное решение зафиксировано в Габалинской декларации, принятой на 12-м саммите ОТГ, состоявшемся в Габале 7 октября.

"Выражаем поддержку продолжающимся усилиям по введению в эксплуатацию и развитию Зангезурского коридора, подтверждаем приверженность максимальному использованию потенциала железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, а также подчеркиваем важность Транскаспийского международного коридора "Восток–Запад" и железнодорожного маршрута Китай–Кыргызстан–Узбекистан для укрепления межрегиональных связей и диверсификации торговых маршрутов между Европой и Азией", - говорится в документе.

В декларации также приветствуются договоренности, достигнутые между Азербайджаном и Арменией 8 августа 2025 года в Вашингтоне об открытии коммуникаций. Соглашение обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР, открывая новые возможности для мира, стабильности и процветания в регионе.