БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Оман обсудили возможности укрепления экономических связей.

Об этом сообщил экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X, передает Trend.

"Было приятно встретиться с министром экономики этой страны господином Саидом бин Мухаммедом бин Ахмедом Аль Сагри в ходе нашего рабочего визита в Султанат Оман. Мы рассмотрели возможности укрепления экономических связей, реализации потенциала сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, а также развития совместной деятельности в сфере энергетики, промышленных зон, туризма, малого и среднего бизнеса и транзита. Мы обменялись мнениями о благоприятных возможностях, создаваемых географическим положением Азербайджана и высокой эффективностью транзита для иностранных инвестиций", — говорится в публикации.