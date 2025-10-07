Средний коридор должен быть конкурентоспособным и создавать условия для бизнеса — Шавкат Мирзиёев

ГАБАЛА /Trend/ – Объединение Среднего коридора со строящейся железной дорогой Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также перспективным Трансафганским коридором позволит создать комплексную многоотраслевую стратегическую систему магистралей в нашем обширном регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ в Габале.

«Мы полностью поддерживаем все планы по последовательному развитию Среднего коридора. Главной задачей является обеспечение его конкурентоспособности: коридор должен создавать максимально благоприятные условия для бизнес-сообщества», – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в этой связи особое значение имеет применение оптимальных транзитных тарифов, реализация проектов по развитию современной транспортной инфраструктуры и внедрение цифровых таможенных процедур.

Президент также отметил: «Уверен, что все наши инициативы в транспортной сфере будут всесторонне обсуждены на Международном форуме по мультимодальным перевозкам, который состоится в Ташкенте 12 ноября».

«Мы рассчитываем на активное участие национальных делегаций, включая министров транспорта, руководителей крупных логистических компаний и ассоциаций, а также ученых и экспертов», – сказал Шавкат Мирзиёев.