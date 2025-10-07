Шавкат Мирзиеев инициировал разработку Стратегии развития ОТГ до 2030 года

ГАБАЛА /Trend/ — Мы предлагаем как можно скорее, на основе взаимного согласия, принять Соглашение о стратегическом партнёрстве, вечной дружбе и братстве между тюркскими государствами

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ в Габале.

«Безусловно, этот важный документ станет основополагающим политическим актом, который заложит прочную основу для дальнейшего сближения наших братских народов и вывода практического сотрудничества на качественно новый уровень», - подчеркнул глава Узбекистана.

Президент также отметил, что в целях дальнейшего расширения и ускорения многостороннего взаимодействия Узбекистан предлагает разработать для Организации тюркских государств Стратегию развития до 2030 года, а также дорожную карту по её реализации.

«Считаем целесообразным включить в этот документ конкретные направления и практические меры, при этом особое внимание следует уделить развитию торгово-экономических связей и углублению промышленного сотрудничества между нашими странами», — добавил Шавкат Мирзиёев.