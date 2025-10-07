Необходимо сосредоточиться на полной реализации программы "Перспективы тюркского мира - 2040" - Токаев

ГАБАЛА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал тюркские страны сосредоточить усилия на практической реализации программы «Перспективы тюркского мира – 2040».

Как сообщает во вторник Trend, об этом он заявил в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Глава государства отметил, что экономическое сотрудничество является фундаментальной основой стабильности и процветания. Он подчеркнул важность эффективного использования потенциала Тюркского инвестиционного фонда, а также предложил на предстоящей встрече министров экономики и торговли в Туркестане определить перечень проектов, которые могут быть профинансированы Фондом.

По его словам, значительный потенциал имеет развитие промышленной кооперации. В этой связи он предложил принять Программу промышленного сотрудничества тюркских стран, в которой будут обозначены приоритетные направления взаимодействия.

Президент также назвал одной из ключевых задач углубление сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Он сообщил, что Казахстан активно развивает международные транспортные коридоры, в том числе Транскаспийский маршрут, объем перевозок по которому за последние пять лет увеличился в шесть раз.

"Приглашаем тюркские государства принять активное участие в модернизации инфраструктуры авиахабов, железнодорожных станций и морских портов вдоль Среднего коридора", - подчеркнул Токаев.

Глава государства также предложил обсудить создание в рамках ОТГ Центра цифрового мониторинга транспортно-транзитной отрасли с применением технологий искусственного интеллекта.