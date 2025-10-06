Минфин Азербайджана провел очередной депозитный аукцион

БАКУ /Trend/ - Сегодня министерство финансов Азербайджанской Республики организовало очередной депозитный аукцион по размещению средств казначейского счета в национальной валюте на депозитах в местных банках в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Отмечено, что по результатам аукциона остаток средств казначейского счета в размере 300 миллионов манатов был размещен в двух банках из подавших заявку пяти крупнейших банков страны по уровню капитализации и размеру активов сроком на 28 дней по средневзвешенной процентной ставке 7%.