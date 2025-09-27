Вырос торговый оборот между Азербайджаном и США

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки (США) составил 799,6 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 36,7 млн ​​долларов США или на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период товарооборот с США составил 2,49% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, США заняли 7-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-августе текущего года Азербайджан экспортировал в Соединенные Штаты Америки продукции на сумму 45,2 млн долларов США. Это на 64,2 млн долларов США или на 58,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период экспорт ненефтяной продукции составил 44,6 млн долларов США от общего объема экспорта из Азербайджана в эту страну, что на 64,5 млн долларов США или на 59,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время за отчетный период из США в Азербайджан было осуществлено импортных операций на сумму 754,3 млн долларов США, что на 101 млн долларов США или на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, США заняли 4-е место среди стран, из которых Азербайджан импортировал больше всего продукции за отчетный период.

Следует отметить, что в январе-августе 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 32,118 млрд долларов США. Это на 1,123 млрд долларов США или на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из объема внешнеторгового оборота 17,065 млрд долларов США пришлись на экспорт, 15,053 млрд долларов США - на импорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,166 млрд долларов США или на 6,4%, а импорт увеличился на 2,290 млрд долларов США или на 17,9%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2,013 млрд долларов США. Это на 3,455 млрд долларов США или в 2,7 раза меньше годового показателя.