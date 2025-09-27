В связи с пятой годовщиной Отечественной войны началось посещение второй Аллеи шехидов

БАКУ /Trend/ - Сегодня минуло пять лет с начала 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщаетTrend, с утра граждане посещают Вторую Аллею шехидов. В Баку и регионах чтят память героических сынов, отдавших жизнь за свободу наших земель, на их могилы расставляют гвоздики.

Отметим, что 27 сентября отмечается годовщина начала Отечественной войны, длившейся 44 дня и завершившейся блестящей победой Азербайджана над Арменией.

В знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, всем шехидам, героически сражавшимся в Отечественной войне, водрузившим азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, отдавшим свои жизни за территориальную целостность нашей страны, 27 сентября отмечается в Азербайджанской Республике как День памяти.

