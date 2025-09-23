Назван объем средств, которые планируется вложить в Дашкесанский железорудный проект

БАКУ /Trend/ - Разработка Дашкесанского железорудного месторождения является масштабным проектом, обещающим стране значительные экономические выгоды.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель совета директоров ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на брифинге, состоявшемся в рамках второго дня I Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

"Однако среднее содержание железа в рудах месторождения составляет около 40%, руды залегают в глубоких слоях, а отсутствие прямого выхода к международным водам увеличивает эксплуатационные и логистические расходы проекта", - подчеркнул он.

По словам З.Ибрагимова, эти факторы, в свою очередь, обуславливают необходимость производства продукции с добавленной стоимостью.

"С учётом всех условий для эффективной реализации проекта и при участии авторитетных международных консультационных компаний было выбрано оптимальное технологическое решение. Оно предполагает трехэтапную производственную цепочку: выпуск более качественного концентрата с содержанием железа 67%, производство окатышей и горячебрикетированного железа.

Ориентировочный объем инвестиций для создания этой цепочки добавленной стоимости составляет 1,2 миллиарда долларов США", – отметил представитель ЗАО AzerGold.

