Азербайджан и Китай обсудили реализацию новых инвестиционных инициатив (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, прошедшего в Баку, состоялись переговоры министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с управляющим директором Фонда Шёлкового пути Ден Цзинхуа об укреплении будущего сотрудничества и реализации новых инвестиционных инициатив.

Как сообщает во вторник Trend, об этом М.Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

"Были рассмотрены перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, взаимовыгодные проекты и возможности партнёрства в рамках инициативы "Один пояс, один путь", - говорится в публикации министра.