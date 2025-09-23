Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и Китай обсудили реализацию новых инвестиционных инициатив (ФОТО)

Экономика Материалы 23 сентября 2025 14:21 (UTC +04:00)
Фото: Микаил Джаббаров/X

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - В рамках первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, прошедшего в Баку, состоялись переговоры министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с управляющим директором Фонда Шёлкового пути Ден Цзинхуа об укреплении будущего сотрудничества и реализации новых инвестиционных инициатив.

Как сообщает во вторник Trend, об этом М.Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

"Были рассмотрены перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, взаимовыгодные проекты и возможности партнёрства в рамках инициативы "Один пояс, один путь", - говорится в публикации министра.

