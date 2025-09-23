Назван объем азербайджанского импорта бензина

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года в Азербайджан из трех стран (Россия, Болгария, Румыния) было импортировано 1043 тонны моторного бензина с октановым числом 98 и выше (АИ-98) и содержанием свинца не более 0,013 г/л, на сумму 1,3 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель в стоимостном выражении на 344 тыс. долларов США или на 21,2% меньше, а в объеме - на 281 тонну или на 21,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Страны, в которых Азербайджан закупил бензин марки АИ-98 за первые семь месяцев 2025 года: