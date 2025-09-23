Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Назван объем азербайджанского импорта бензина

Экономика Материалы 23 сентября 2025 08:35 (UTC +04:00)
Назван объем азербайджанского импорта бензина

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года в Азербайджан из трех стран (Россия, Болгария, Румыния) было импортировано 1043 тонны моторного бензина с октановым числом 98 и выше (АИ-98) и содержанием свинца не более 0,013 г/л, на сумму 1,3 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель в стоимостном выражении на 344 тыс. долларов США или на 21,2% меньше, а в объеме - на 281 тонну или на 21,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Страны, в которых Азербайджан закупил бензин марки АИ-98 за первые семь месяцев 2025 года:

Страны

Количество (тонн)

Сумма (тыс. долларов США)

Россия

240,11

294,37

Болгария

295,15

361,85

Румыния

508,26

623,13
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости