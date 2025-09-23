Назван объем азербайджанского импорта бензина

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года в Азербайджан из трех стран (Россия, Болгария, Румыния) было импортировано 1043 тонны моторного бензина с октановым числом 98 и выше (АИ-98) и содержанием свинца не более 0,013 г/л, на сумму 1,3 млн долларов США.
Об этом Trend сообщили в Госкомстате.
Согласно информации, этот показатель в стоимостном выражении на 344 тыс. долларов США или на 21,2% меньше, а в объеме - на 281 тонну или на 21,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Страны, в которых Азербайджан закупил бензин марки АИ-98 за первые семь месяцев 2025 года:
|
Страны
|
Количество (тонн)
|
Сумма (тыс. долларов США)
|
Россия
|
240,11
|
294,37
|
Болгария
|
295,15
|
361,85
|
Румыния
|
508,26
|
623,13