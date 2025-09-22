На суде по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с Ходжалинским геноцидом, Гаракендской трагедией и другими преступлениями (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 22 сентября продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание и других многочисленных преступлений.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Адвокат обвиняемого Араика Арутюняна выступил с ходатайством о проведении частичного исследования доказательств, учитывая большое количество оглашенных в суде документов. Если какой-либо эпизод представляет интерес для обвиняемого и его защитника, то необходимо обратиться в суд и исследовать доказательства, относящиеся к этому эпизоду.

Обвиняемый Араик Арутюнян заявил, что согласен с ходатайством, а другие защитники, а также потерпевшие, государственные обвинители, потерпевшие и их представители заявили, что не возражают.

Судья Зейнал Агаев сообщил, что ходатайство удовлетворено судом.

Выступивший затем адвокат обвиняемого Бако Саакяна попросил с целью ознакомления предоставить ему копии показаний своего подзащитного.

Судья сообщил, что они могут обратиться к секретарю суда и получить эти документы.

Судебное заседание продолжилось изучением документов. Было заявлено, что подлежащие оглашению документы будут рассматриваться по эпизодам.

В ходе изучения документа по факту расстрела автомобиля «УАЗ» в селе Джамилли Аскеранского района 23 августа 1991 года было установлено, что в результате обстрела армянами из автоматического оружия автомобиля «УАЗ» с множеством пассажиров погибли Н.Ф. Салахов, В.И. Садыхов и М.С. Абдуллаева, а многие пассажиры получили ранения.

Другое уголовное дело было связано с интенсивным обстрелом армией Армении сел Малыбейли и Гушчулар Шушинского района в феврале 1992 года из крупнокалиберного и стрелкового оружия, а также с нападением на оба села с применением тяжелой техники. В результате этих событий погибло большое количество жителей села Малыбейли, несколько человек пропали без вести, несколько человек погибли в селе Гушчулар, а также многие были взяты в заложники.

При изучении документов по другому уголовному делу – по факту обстрела автобуса марки «ЛАЗ» в Ходжавендском районе 8 сентября 1991 года было установлено, что в результате обстрела автобуса армянами, вооруженными автоматическим оружием, близ фермы села Киш несколько человек погибли на месте и десятки получили ранения.

Другой документ касался обстрела села Хейримли Газахского района вооруженными лицами из различных видов оружия 4-5 ноября 1991 года. В результате инцидента многие жители этого села погибли и получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Взявший слово обвиняемый Давид Манукян попросил суд о вызове на заседание гражданина Республики Армения Никола Воваевича Пашиняна (имеется в виду премьер-министр Никол Пашинян – прим. ред.) в качестве свидетеля или о его участии в процессе посредством видеоконференции.

Обвиняемый Давид Бабаян ходатайствовал перед судьей о привлечении в качестве свидетелей «сопредседателей Минской группы ОБСЕ», в частности, посла Анджея Каспшика, а также министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. «Эти люди нас знают, и у нас были прямые контакты. Они будут очень хорошими свидетелями», — добавил он.

Обвиняемый Давид Ишханян ходатайствовал о привлечении в качестве свидетелей шестерых генералов российских миротворцев, которые когда-то находились на территории Азербайджана: генерала Мурадова, генерала Кособокова, генерала Анашкина, генерала Волкова, генерала Ленцова и генерала Кулакова.

«У меня к ним есть ряд вопросов. Они имели прямой или косвенный контакт с этими 15 людьми, которые здесь находятся. Повторяю: прямой или косвенный. Думаю, у суда также будут к ним вопросы. Даже если это невозможно, вы можете обеспечить их участие здесь по видеосвязи», — добавил он.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, комментируя ходатайство, отметил, что на данном этапе изучаются представленные обвиняемой стороной документы.

Кроме того, в отношении упомянутых лиц было отмечено, что лица, о вызове в суд которых ходатайствуют обвиняемые, не имеют никакого отношения к предъявленным подсудимым обвинениям, рассматриваемым в настоящее время в суде.

В связи с этим было подчеркнуто отсутствие необходимости в их допросе в суде в качестве свидетелей или в качестве любого другого лица в целом.

На основании вышеизложенного прокурор, защищающий государственное обвинение, просил суд отказать в удовлетворении ходатайств.

Председатель судебного заседания, заслушав стороны, вынес решение об отклонении ходатайств. Обосновывая решение, председательствующий судья отметил, что защита в ходатайстве не указала, какие обстоятельства подлежат исследованию, насколько они значимы и соотносятся с обвинением и т.д.

Судебный процесс продолжился изучением документов.

В документе, оглашенном по факту сбития военного вертолета 20 ноября 1991 года, говорилось, что в результате инцидента погибли 22 человека, в том числе генеральный прокурор Азербайджана, государственный советник юстиции 3-го класса Исмет Гаибов, государственный советник по обороне и государственной безопасности, генерал-майор милиции Мухаммед Асадов, государственный секретарь Тофик Исмаилов, заместитель премьер-министра Зульфи Гаджиев, депутаты Милли Меджлиса Вагиф Джафаров и Вели Мамедов, заведующий отделом Администрации Президента, журналист Осман Мирзоев, заместитель министра внутренних дел Казахстана, генерал-майор Сайлал Досумович Сериков, член Союза журналистов Азербайджана, тележурналист Алы Мустафаев и другие. В селе Гаракенд Ходжавендского района был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены пробитый пулей фрагмент ведущего винта вертолета, пробитые пулями фрагменты вертолета и т.д.

Другой документ касался факта убийства Салатын Азиз гызы Аскеровой и других.

В документе от 28 января 1992 года о пассажирском вертолете указано, что вертолет был сбит ракетой вооруженными силами Армении. В результате вертолет упал на грунтовую дорогу и взорвался, в результате чего погибли 42 человека.

Также были представлены материалы уголовного дела о Ходжалинском геноциде. В нем говорилось, что осмотр места происшествия был проведен путем облета местности вертолетом, в ходе которого были замечены горящие дома в городе Ходжалы, на улицах города были обнаружены тела около 500 человек, поврежденные и сгоревшие автомобили и автобусы различных марок, а также прогуливающиеся по улицам военнослужащие вооруженных сил Армении. В это же время те же вооруженные силы Армении обстреляли из автоматического оружия вертолет, на борту которого находилась следственно-оперативная группа.

Согласно документам, фотокорреспондент «Азеринформа» (ныне АЗЕРТАДЖ — ред.) Ильгар Джафаров в своих показаниях в качестве свидетеля указал, что, получив 26 февраля 1992 года информацию о совершении Ходжалинской трагедии, он направился на место событий и 1 марта рано утром перед мечетью города Агдам зафиксировал на фотоснимках людей, спасшихся из Ходжалы, которые при побеге замерзли от холода, были ранены, а также людей, ожидавших тела своих близких, убитых армянскими военнослужащими в Ходжалы, и процесс доставки тел жертв трагедии.

В документах также сообщается, что в показаниях, данных в качестве свидетеля корреспондентом Главной редакции фотоинформации Октаем Мамедовым, было указано, что 3 марта 1992 года он отправился в городскую больницу скорой помощи города Баку и сделал фотоснимки раненых, доставленных из Ходжалы. Среди них он запомнил личности восьмилетней Хатиры Оруджевой, оба родителя которой были убиты, восемнадцатилетней Хураман, на глазах которой были убиты два брата, а также 13–14-летних Мубариза Гамидова и Мубариза Махмудова, чьи ноги были обморожены в снежной местности в лесу возле села Нахчыванлы при попытке спастись от обстрелов вооруженных сил Армении. Однако по остальным лицам у него не было информации.

Также были оглашены показания, данные в качестве свидетелей главным редактором отдела фотохроники «Азеринформа» Михаилом Чиануровым и руководителем корреспондентского пункта телерадиокомпании «Останкино» в Азербайджанской Республике Маисом Мамедовым.

Изучение документов сопровождалось фотографиями, относящимися к уголовным делам.

Государственный обвинитель Фуад Мусаев выступил с ходатайством, в котором, учитывая, что на судебном заседании изучались преступные события, произошедшие в 1991–1992 годах, попросил рассмотреть в качестве доказательства интервью бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна, данного им прессе.

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя.

В ходе судебного процесса подсудимый Давид Ишханян попросил создать возможность для конфиденциальной встречи со своим адвокатом. Суд удовлетворил это ходатайство.

В представленном после конфиденциальной встречи видеоинтервью М. Григорян заявляет о своем участии в преступлениях, совершенных против Азербайджанского государства и народа. В своем интервью он также рассказывает о деятельности возглавляемой им преступной организации, вооружении ее членов и их направлении на азербайджанские территории.

«Мы даже похищали людей по дороге, задерживали, избивали, запугивали, чтобы они не приходили… В школе в Агбулаге были и армяне, и турки, это была большая школа. Мы специально учили детей в школах, чтоб они избивали турков…», — говорит М. Григорян и добавляет: «Все было осознанно, то есть мы управляли этим…».

Судебный процесс продолжится 25 сентября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.