В Стамбуле откроется азербайджанская школа

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская школа, которая будет функционировать в Стамбуле в рамках расширения азербайджано-турецких образовательных связей, будет служить как обучению детей проживающих там соотечественников на азербайджанском языке, так и дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя братскими странами.

Об этом сказал сегодня министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии открытия нового здания Бакинского турецкого лицея Анадолу, сообщает Trend.

"Это будет новшество для нас. Впервые в нашей практике мы реализуем модель азербайджанской школы, которая будет действовать за пределами Азербайджана. В то же время эта школа создаст значительные возможности для граждан Азербайджана, которые живут, работают в Стамбуле. С этой точки зрения данный проект еще больше укрепит связи между образовательными системами Азербайджана и Турции", – добавил он.

