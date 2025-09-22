Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Стамбуле откроется азербайджанская школа

Общество Материалы 22 сентября 2025 14:31 (UTC +04:00)
В Стамбуле откроется азербайджанская школа

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская школа, которая будет функционировать в Стамбуле в рамках расширения азербайджано-турецких образовательных связей, будет служить как обучению детей проживающих там соотечественников на азербайджанском языке, так и дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя братскими странами.

Об этом сказал сегодня министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии открытия нового здания Бакинского турецкого лицея Анадолу, сообщает Trend.

"Это будет новшество для нас. Впервые в нашей практике мы реализуем модель азербайджанской школы, которая будет действовать за пределами Азербайджана. В то же время эта школа создаст значительные возможности для граждан Азербайджана, которые живут, работают в Стамбуле. С этой точки зрения данный проект еще больше укрепит связи между образовательными системами Азербайджана и Турции", – добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости