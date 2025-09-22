К 2030 году доля возобновляемой энергетики в энергопроизводстве Азербайджана достигнет 38% - министр

БАКУ/Trend/ - В ближайшие два года Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью свыше 2000 МВт, инвестировав в эти проекты 2,7 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на Первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме, проходящем сегодня в Баку.

Министр подчеркнул, что к 2030 году доля возобновляемых источников в энергопроизводстве страны должна достичь 38%:

«В настоящее время проводится оценка потенциала ветровой энергетики Каспийского моря, определяются площадки и ведётся сотрудничество с семью местными и международными компаниями по строительству офшорных электростанций. До 2032 года планируется создание более 6 ГВт оншорных и офшорных солнечных и ветряных мощностей, а также поэтапный запуск зелёных энергетических коридоров Каспий — Чёрное море — Европа.

Кроме того, реализуются проекты зелёных энергетических коридоров Азербайджан — Турция — Европа и Азербайджан — Грузия — Турция — Болгария. Эти проекты смогут соединить Турцию и Европу как через Нахчыван, так и по маршруту через Армению, а также сыграют роль моста с Центральной Азией".

По словам министра, сотрудничество Азербайджана с Казахстаном и Узбекистаном в области "зеленой" энергетики носит комплексный характер и направлено на формирование единой региональной платформы:

"В этом направлении первые важные шаги были предприняты в прошлом году на COP29 в Баку. Было подписано межправительственное соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере "зеленой" энергетики между президентами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Одновременно были приняты документы об участии Королевства Саудовская Аравия в этих проектах в качестве инвестора".