Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "На страже суверенитета: статус Прокуратуры в Конституции"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему "На страже суверенитета: статус Прокуратуры в Конституции".

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия,

Сердечно приветствую вас на международной конференции на тему «На страже суверенитета: статус Прокуратуры в Конституции».

2025 год объявлен в нашей стране «Годом Конституции и Суверенитета». И это вовсе не случайно. Так, в этом году мы отмечаем 30-летие принятия Конституции Азербайджанской Республики и 5-летие нашей исторической Победы.

Хотя наша страна восстановила свою независимость в 1991 году, из-за сложившейся в тот период общественно-политической ситуации, а также военной агрессии Республики Армения принятие национальной Конституции стало возможным только в 1995 году. На протяжении почти 30 лет после обретения нами независимости значительная часть наших земель находилась под оккупацией со стороны Армении. Благодаря решимости азербайджанского народа и храбрости наших Вооруженных сил в результате 44-дневной Отечественной войны в 2020 году наши земли были освобождены от оккупации, а в результате антитеррористической операции, проведенной в 2023 году, были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана. Тем самым юридическая сила нашей Конституции распространилась на всю территорию страны.

Сразу после нашей исторической победы в Карабахе и Восточном Зангезуре начались широкомасштабные строительно-восстановительные работы, тысячи людей вернулись в родные края. Несмотря на все пережитые трагедии, Азербайджан всегда был сторонником мирной повестки дня, и наши усилия в этом направлении привели к парафированию мирного соглашения в Вашингтоне 8 августа текущего года.

Уважаемые участники конференции,

Участие в данном мероприятии делегаций, в состав которых также входят руководящие лица национальных прокурорских служб дружественных стран, демонстрирует то значение, которое они придают развитию межгосударственного сотрудничества. Национальные органы прокуратуры находятся на передовой в борьбе со всеми проявлениями преступности, в том числе с преступлениями, посягающими на основы конституционного строя государства. Тем самым они не только выполняют задачу по обеспечению верховенства закона, но и в то же время служат защите конституционного строя и суверенитета. С этой точки зрения органы прокуратуры также считаются стражами государственного суверенитета. Желаю вам успехов в этой почетной миссии.

Уверен, что нынешнее мероприятие будет способствовать обмену передовым опытом, связанным с прокурорской деятельностью, выявлению общих вызовов и обсуждению путей их совместного решения, укреплению взаимного сотрудничества.

Еще раз приветствую вас в Азербайджане, желаю успехов в работе конференции".