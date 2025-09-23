Азербайджан и Иран обсудили вопросы обмена электроэнергией и совместного эффективного использования водных ресурсов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Тегеран заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Государственной комиссии по сотрудничеству с Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах со стороны Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром дорог и градостроительства Ирана, председателем комиссии со стороны Ирана Фарзане Садег.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На встрече были рассмотрены вопросы, вытекающие из подписанного Меморандума о взаимопонимании по результатам последнего заседания совместной комиссии, а также текущее состояние совместных проектов.

Обсуждалось сотрудничество в сферах экономики, транспорта, таможни, пограничного взаимодействия, нефти, газа, торговли, инвестиций и гуманитарной сферы, а также пути его дальнейшего расширения.

Была предоставлена информация о ходе строительства моста Агбенд-Келале по Аразскому коридору и расширении дороги Келале-Джульфа. Отмечено удовлетворение запуском прямых авиарейсов Баку–Тегеран–Баку и Баку–Тебриз–Баку, а также проведён обмен мнениями по увеличению числа рейсов и решению существующих вопросов транзитных перевозок.

В рамках визита Шахин Мустафаев также встретился с министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади. Были обсуждены проекты Худаферин–Гыз Галасы, Ордубад–Маразад, вопросы обмена электроэнергией и совместного эффективного использования водных ресурсов между двумя странами.