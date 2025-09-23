Назван объем инвестиций Carlsberg в Азербайджан за последние 15 лет

БАКУ /Trend/ - За последние пятнадцать лет компания Carlsberg инвестировала более 101 миллиона манатов в производственное оборудование, цепочку поставок и рынок пива в целом в Азербайджане.

Об этом заявил генеральный директор Carlsberg Azerbaijan Алиус Антулис во второй день работы I Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего сегодня в Баку, сообщает Trend.

По его словам, в результате этих инвестиций на пивоваренном заводе было создано более 250 рабочих мест, а в смежных отраслях трудятся более 3000 человек.

"Наше основное внимание всегда уделялось местному производству ячменя и солода. К 2021 году Азербайджан полностью трансформировался из импортера ячменя в местного производителя высококачественного сырья. В 2021 году Carlsberg подписала Меморандум о взаимопонимании с министерством экономики, взяв на себя обязательство инвестировать в производство и промышленное развитие, включая программу ESG (экология, социальная сфера и управление).

В рамках этого соглашения Carlsberg обязалась инвестировать 25 миллионов манатов, и мы с гордостью можем сказать, что это обещание было выполнено на год ранее, в 2024 году.

Новый меморандум, охватывающий период 2025-2029 годов, предусматривает дополнительные инвестиции в размере 30 миллионов манатов. В этом контексте поддержка местного производства ячменя и солода является одной из главных задач", - отметил гендиректор компании.

