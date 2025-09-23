Медицинские учреждения должны получить международную аккредитацию - Теймур Мусаев

БАКУ/Trend/ - Медицинские учреждения должны получить международную аккредитацию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев на панельной сессии, состоявшейся в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

«Мы считаем целесообразным, чтобы все медицинские учреждения получили аккредитацию от признанных международных организаций, таких как JCI и ISQUA. Это подтверждает высочайшие стандарты предоставляемых медицинских услуг, а также гарантирует устойчивость и конкурентоспособность проекта», - отметил Т.Мусаев.

Министр подчеркнул, что эти меры позволят представить «Sea Breeze Health Valley» на международном уровне, сделав его надежным местом для местных и иностранных пациентов.