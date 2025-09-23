Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
SOCAR и итальянская нефтяная компания подписали соглашение о купле-продаже акций (ФОТО)

Экономика Материалы 23 сентября 2025 13:57 (UTC +04:00)
SOCAR и итальянская нефтяная компания подписали соглашение о купле-продаже акций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компаниями Italiana Petroli S.p.A и MIP S.p.A подписано трехстороннее соглашение о купле-продаже акций.

Как сообщает Trend, соглашение было подписано в рамках второго дня I Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

Соглашение подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления Italiana Petroli S.p.A Уго Брачетти Перетти.

Данное соглашение имеет большое значение для углубления международного сотрудничества в энергетическом секторе Азербайджана и расширения стратегического партнерства SOCAR.

