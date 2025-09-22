Региональный директор ВБ о потенциале проекта подводного кабеля через Черное море

БАКУ /Trend/ - Проект подводного кабеля через Черное море усилит энергетическую безопасность, цифровую связанность и интеграцию между Южным Кавказом, Центральной Азией и Европой.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Эта инициатива объединит электрические и цифровые рынки Южного Кавказа и ЕС с точками выхода в Грузии и Румынии. Потенциал огромен, при дальнейшем сосредоточении на региональной интеграции и другие страны Южного Кавказа смогут извлечь из этого выгоду", - сказала она.

По словам Р.Прайс, Южный Кавказ и Центральная Азия - это не просто транзитные маршруты, а развивающиеся центры роста, инноваций и межрегионального сотрудничества.

"Инвестируя в стратегические маршруты, такие как Средний коридор, и используя возможности Черного моря, регион может сыграть ключевую роль в формировании устойчивого многополярного мирового порядка", - отметила представитель банка.