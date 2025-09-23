Министры иностранных дел Азербайджана и Суринама встретились на полях Генассамблеи ООН (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, международного бизнеса и сотрудничества Суринама Мелвином Бува на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Trend, в ходе обсуждений внимание было уделено развитию двустороннего политического диалога, укреплению экономического и гуманитарного сотрудничества, а также расширению взаимодействия в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций.

Министры подписали «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Суринам о взаимной отмене виз для держателей дипломатических и служебных паспортов».