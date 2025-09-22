БАКУ /Trend/ - Представлены результаты экономической дипломатии и экспортной стратегии Венгрии.

Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель государственного секретаря по внешнеэкономическим связям и генеральный директор Венгерского агентства по содействию экспорту (HEPA) Каталин Бихари на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Успех нашей экономики зависит от того, насколько успешна наша торговая и инвестиционная стратегия. Поэтому экономическая дипломатия лежит в основе как внешней торговли, так и нашей внешней политики. Хочу привести несколько цифр, чтобы показать, насколько открыта наша экономика. По объёму экспорта Венгрия занимает 34-е место в мире, а по численности населения - 96-е. Это показывает, насколько открыта наша экономика. Соотношение экспорта к ВВП в последние несколько лет стабильно составляет 80–85%. Это показывает, какое большое значение мы должны придавать торговле и инвестициям", - отметила она.

К. Бихари сообщила, что у страны есть специализированная стратегия торговли и экспорта, которая очень важна с точки зрения диверсификации, как географической, так и секторальной.

"Одна из наших стратегических целей - увеличение доли малых и средних предприятий (МСП) в экспорте. Что касается инвестиций, я могу с гордостью сказать, что Венгрия - очень успешная страна. Этот успех стал возможен благодаря низкой налоговой политике и продуманной стратегии: ставка корпоративного налога составляет всего 9%, налога с дохода физических лиц - 15%. Кроме того, потенциальным инвесторам, желающим инвестировать в Венгрию, предлагаются различные льготы.

Что касается торговой политики, то, по нашему мнению, торговые ограничения, вводимые по политическим мотивам - это неправильный путь. Мы должны исходить из согласованности и противостоять политике "защиты от рисков" и "разделения". Это основа нашей международной политики и нашей общей торговой стратегии. Следует отметить, что для достижения этих целей и реализации поставленных задач внешняя торговая и инвестиционная политика курируется министерством иностранных дел. В Венгрии это министерство выполняет функции как министерства иностранных дел, так и министерства торговли. Таким образом, дипломатия и экономическая дипломатия осуществляются комплексно, и мы считаем это наилучшим способом эффективной реализации международной инвестиционной и торговой стратегии.

Надеюсь, что благодаря сегодняшним диалогам и обсуждениям мы сможем ещё больше расширить наши торговые и инвестиционные связи. С нетерпением жду нашей следующей встречи в следующем году", - сказала она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!