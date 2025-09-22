AZPROMO и Всемирный экономический форум подписали соглашение о партнерстве

БАКУ/Trend/ - Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Всемирный экономический форум (WEF) подписали Соглашение о партнерстве в рамках Ассоциативного центра (членство).

Как сообщает Trend, церемония подписания состоялась в Баку в ходе Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Документ подписали исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и руководитель политики и сообщества по международной торговле и инвестиций WEF Мэттью Стивенсон.

Соглашение предусматривает расширение связей в сфере международной торговли и инвестиций, а также углубление возможностей стратегического сотрудничества.