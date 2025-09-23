Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке

БАКУ/ Trend/ - 22 сентября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретились в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Основываясь на результатах Вашингтонского мирного саммита 8 августа 2025 года, министры обменялись мнениями о возможных следующих шагах по продвижению мирной повестки дня", - говорится в сообщении ведомства.



Министры договорились о продолжении диалога.