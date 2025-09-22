В 2026 финансовом году ВБ и ЕС планируют продвигать диалог высокого уровня по Среднему коридору

БАКУ /Trend/ - В 2026 финансовом году Всемирный банк и Европейский союз планируют совместно продвигать диалог высокого уровня по Среднему коридору.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"В 2026 финансовом году Всемирный банк и Европейский союз планируют совместно продвигать диалог высокого уровня, объединяя партнёров по развитию для определения приоритетов инвестиций, создания совместных финансовых возможностей и укрепления координации с механизмом подотчётности, специально для Среднего коридора", - сказала она.

По словам Прайс, банк глубоко вовлечен в развитие и совершенствование Среднего коридора. Он уделяет особое внимание устранению ограничений инфраструктуры вдоль маршрута, операционной работе инфраструктуры и секторальных реформах, а также на развитии институциональной способности и координации.