В Карабахе и Восточном Зангезуре началась вакцинация для создания зон, свободных от ящура

БАКУ/Trend/ - В экономических зонах Карабаха и Восточного Зангезура, а также в других районах Азербайджана начаты процедуры вакцинации для создания зон, свободных от ящура (FMD).

Как передает Trend, об этом сегодня в ходе 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума сообщила заместитель председателя Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Закия Мустафаева.

По её словам, после признания этих зон будут сняты существующие ограничения на экспорт и транзит продукции животного происхождения: «За последние годы достигнуты значительные успехи в расширении экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции. Другим важным достижением стало внедрение механизма «зелёного коридора», который позволил экспортировать орехи, шерсть, кожу, рыбу и икру в страны Европейского Союза. Кроме того, продукция Азербайджана теперь экспортируется в США и ОАЭ, а орехи и миндаль — в Китай».

В настоящее время продолжается работа по получению разрешений на экспорт рыбы и продуктов переработки в страны ЕС, оливковых продуктов в Китай, а также другой продукции в Сингапур.

Представитель агентства подчеркнула, что все меры в сфере продовольственной безопасности способствуют улучшению бизнес- и инвестиционного климата: «Они обеспечивают прозрачность и доверие, облегчают выход на международные рынки, повышают конкурентоспособность и привлекают иностранные инвестиции. Производство в соответствии с международными стандартами создаёт уверенность для иностранных инвесторов.

В результате долгосрочные реформы будут поддерживать устойчивое развитие и укрепят позиции Азербайджана как регионального центра продовольственной безопасности».