Masdar об объеме инвестиций в предстоящие проекты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов инвестирует 1,2 миллиарда долларов в проекты в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказала руководитель отдела развития и инвестиций в страны СНГ компании Masdar Марьям аль Мазруи на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

Она напомнила, что Masdar реализовала первый в Азербайджане крупный проект в сфере возобновляемой энергии промышленного масштаба, и этот проект работает уже почти два года.

"Это Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт. В рамках Бакинской энергетической недели мы подписали очень важное соглашение с нашим стратегическим партнером SOCAR о реализации дополнительных проектов мощностью 1 гигаватт в Азербайджане. В число этих проектов входят две строящиеся солнечные электростанции. Третий проект - это проект наземной ветроэнергетики мощностью 240 мегаватт. В рамках этих проектов Masdar инвестирует в Азербайджан около 1,2 миллиарда долларов", - сказала она.

Представитель Masdar отметила, что они также изучают возможность реализации дополнительных проектов в области возобновляемой энергетики в стране совместно со своими партнерами.

"Эти возможности будут расширяться, особенно благодаря сотрудничеству со странами Центральной Азии и инициативам по созданию коридора, обеспечивающего экспорт "зелёной" электроэнергии в Европу. Мы также активно работаем в регионе, в том числе в Узбекистане. Мы являемся одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане и уже инвестировали в эту страну 2 миллиарда долларов. Это включает в себя проекты в области возобновляемой энергетики общей мощностью 2 гигаватта - в основном солнечную энергетику и проект наземной ветроэнергетики мощностью 500 мегаватт", - отметила Марьям аль Мазруи.

Представитель Masdar сообщила, что компания также активно работает в Казахстане, где реализуется один из крупнейших проектов в регионе - проект наземной ветроэнергетики мощностью 1 гигаватт. "Мы также интегрируем в проект - систему быстрого накопления энергии мощностью 600 мегаватт-часов. Кроме того, мы рассматриваем другие проекты в регионе, в таких странах как Грузия, Армения, Таджикистан и Узбекистан. В регионе, в том числе в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане, уже применены финансируемые рамки. Эти рамки облегчают разработку проектов и привлекают инвестиции DFI (финансовых институтов развития) в развивающиеся проекты. Теперь, например, когда мы объявляем о проекте мощностью 600 или 200 мегаватт, очень легко получить доступ к капиталу", - сказала она.

Марьям Аль Мазруи отметила, что основным моментом, требующим внимания с технической точки зрения, является сетевая инфраструктура и её гибкость. "Поскольку возобновляемые источники энергии обычно расположены далеко от мест спроса, необходима современная цифровая сетевая инфраструктура, включающая в себя решения по накоплению энергии. Это важно для того, чтобы реализация проектов способствовала развитию системы. Другой важный момент - это политика, регулирование и структура. Легко установить определённые цели для проектов в области возобновляемой энергетики, но ещё важнее, чтобы структура была эффективной, процессы получения разрешений были простыми, а для привлечения иностранных инвесторов требовалось не так много сложных шагов.

Последний важный момент - это навыки и цепочка поставок. Найти необходимые технические навыки порой бывает сложно. В Masdar мы уделяем особое внимание развитию местных навыков в области реализации и управления проектами. Проект Гарадагской солнечной электростанции в настоящее время на 100% управляется Азербайджаном. Мы вкладываем много времени и усилий в то, чтобы местный персонал приобрел необходимые технические навыки для управления проектом.

В то же время цепочка поставок также является одной из проблем. В таких проектах, как солнечная и ветровая энергетика, а также системы накопления энергии, ограничения в цепочке поставок могут привести к росту цен. Это одна из важных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается сектор возобновляемой энергетики", - сказала представитель Masdar.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!