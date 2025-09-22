Азербайджан и Китай подписали меморандум о создании промышленного парка "Зеленая энергия"

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджанской Республики (İZİA) и китайская компания China Datang Overseas Investment Co. подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию в Азербайджане промышленного парка «Зеленая энергия».

Как сообщает Trend, церемония подписания состоялась в Баку в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Документ подписали председатель правления İZİA Сеймур Адыгёзялов и генеральный менеджер компании China Datang Overseas Investment Co. Юаньлун Чжоу.

Целью создания парка является содействие развитию возобновляемой энергетики и экологических технологий.