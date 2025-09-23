Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией в энергетической сфере вышло на новый уровень

Политика Материалы 23 сентября 2025 13:15 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией в энергетической сфере вышло на новый уровень
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией в энергетической сфере получило развитие и вышло на новый уровень.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

"Высоко оцениваю деятельность ведущей компании Вашей братской страны ACWA Power в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане, в частности, строительство Хызы-Абшеронской ветряной электростанции, которая станет крупнейшей ветряной электростанцией в Кавказском регионе. Этот проект играет важную роль в диверсификации экономических отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией. В то же время заслуживает одобрения нынешний уровень нашего взаимовыгодного сотрудничества в рамках ОПЕК+", - говорится в письме.

Лента

Лента новостей

Читать все новости