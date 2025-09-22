Подписаны новые меморандумы о сотрудничестве в рамках инициативы Sea Breeze

БАКУ /Trend/ - В рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума владелец и основатель курорта Sea Breeze Resort, президент компании "Agalarov Development" Эмин Агаларов подписал ряд документов с представителями различных компаний, сообщает Trend.

Подписанные документы охватывают следующие направления:

Sea Breeze Resort и InterContinental Hotel Group (IHG) Crowne Plaza - в Resort будут внедрены услуги в соответствии со стандартами Crowne Plaza. Меморандум подписали Эмин Агаларов и директор IHG по развитию в СНГ, Турции и Израиле Алексис Фейюллат.

Sea Breeze Resort и Radisson Hotel Group "Radisson Blu" - меморандум предусматривает создание для гостей высококлассных условий для конференций и отдыха. Документ подписали Эмин Агаларов и вице-президент Radisson Blu по развитию бизнеса в Восточной Европе Дэвид Дженкинс.

Sea Breeze Resort и Accor Group Rixos - в рамках меморандума в Resort будут внедрены услуги отелей Rixos, что внесет вклад в развитие люксового туризма в регионе. Документ подписали Эмин Агаларов и старший менеджер по развитию MEAIT и Rixos Accor Group Ритвика Сети.

Sea Breeze Resort и Digital Residence - меморандум охватывает усиление цифровой инфраструктуры курорта и развитие онлайн-сервисов бронирования. Подписание прошло при участии Эмина Агаларова и менеджера проекта Digital Residence Дениса Рудника.

Медицинский туризм и проект Sea Breeze Health Valley - меморандум предусматривает развитие медицинского туризма и приведение медицинских услуг в соответствие с международными стандартами. Документ подписали главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид и управляющий директор Sea Breeze Health Valley Константин Гринфельд.

Стратегическое сотрудничество в сфере инвестиций в здравоохранение и развития кластеров - меморандум предполагает увеличение инвестиций в сферу здравоохранения и развитие кластерной модели. Его подписали генеральный директор Фонда развития бизнеса Азербайджана Ясин Джалилов и Константин Гринфельд.

Sea Breeze Resort, Sana Hospital Group и Don Agro International - меморандум охватывает интеграцию сфер медицинского туризма, здравоохранения и сельского хозяйства, а также развитие проекта Sea Breeze Health Valley. Документ подписали Константин Гринфельд, международный директор Sana Hospital Group Свен Хайнингер и главный исполнительный директор Don Agro International Марат Девлет-Кильдеев.

