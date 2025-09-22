В Бакинском порту открылась временная парковочная зона для TIR с опасными грузами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Бакинского порта АЖД открыта временная парковочная зона для TIR-автомобилей площадью 32 сотки, сообщает Trend со ссылкой на бакинский порт.

Отмечается, что здесь возможно размещение в общей сложности семи грузовых автомобилей, перевозящих опасные грузы.

"В зоне созданы две парковочные площадки для TIR с грузами первой категории опасности и пять площадок для TIR с грузами второй и третьей категорий опасности. Территория охраняется в круглосуточном режиме, оснащена противопожарными коммуникационными линиями и гидрантом. Кроме того, предусмотрены необходимые средства для принятия превентивных мер в случае утечки опасных веществ на территории. Парковочная зона также оборудована соответствующими знаками, отражающими правила обращения с опасными грузами", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в будущем планируется расширение и дальнейшее развитие этой зоны и существующей инфраструктуры для опасных грузов.