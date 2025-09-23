Генеральные прокуратуры Азербайджана и Танзании подписали меморандум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с директором Государственной прокуратуры Танзании находится с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что правовые и институциональные реформы, осуществляемые в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, а также целенаправленные шаги, предпринятые в направлении прозрачности, подотчетности и борьбы с коррупцией, высоко ценятся международным сообществом. В данном контексте прокуратура Азербайджана проводит активную политику по расширению международного сотрудничества и поощрению обмена передовым опытом.

22 сентября генеральный прокурор Кямран Алиев провел встречу с делегацией во главе с директором Государственной прокуратуры Танзании Сильвестром Антони Мвакиталу.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Азербайджана и Генеральной прокуратурой Танзании.

