Венгрия значительно увеличила инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В первом полугодии текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Венгрии в Азербайджан составил 166,206 млн долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 73,979 млн долларов, или на 80,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля венгерских инвестиций в общем объеме прямых иностранных вложений в экономику Азербайджана за отчетный период выросла с 3,1% до 5,2%. Таким образом, Венгрия заняла 7-е место среди стран, наиболее активно инвестирующих в Азербайджан.

Для сравнения, в первом полугодии 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Венгрии в Азербайджан составил 92,227 млн долларов.

Отметим, что общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана за первые шесть месяцев 2025 года превысил 3,222 млрд долларов США, что на 244,295 млн долларов, или на 8,2% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана в зарубежные экономики в отчетном периоде составил 1,350 млрд долларов, превысив показатель первых шести месяцев 2024 года на 351,561 млн долларов, или на 35,2%.