Азербайджанский институт мелиорации и ACWA Power подписали меморандум о сотрудничестве

Экономика Материалы 22 сентября 2025 16:10 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Азербайджанский научно-исследовательский институт мелиорации и компания ACWA Power подписали Меморандум о взаимопонимании по обмену знаниями и опытом в сфере водных и земельных ресурсов.

Как сообщает Trend, церемония подписания состоялась в Баку в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Документ подписали председатель правления Азербайджанского научно-исследовательского института мелиорации Мир Мовсум Дадашов и генеральный менеджер ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен.

Соглашение направлено на укрепление научно-технического сотрудничества в сфере деятельности института.

