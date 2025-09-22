Инновационный саммит INMerge объявил Фонд «Red Hearts» своим социальным партнёром

29 и 30 сентября 2025 года в столице Азербайджана состоится престижный Инновационный саммит INMerge 2025. Проект проводится при организационной поддержке PASHA Holding и ставит своей целью продвижение технологических новшеств, стартапов и инновационных решений, а также развитие возможностей для налаживания контактов между предпринимателями и инвесторами из разных стран. В рамках саммита в Бакинском Конгресс Центре соберутся лидеры и эксперты из сфер финтеха, телекоммуникаций, электронной коммерции и других отраслей.

В этом году в программу саммита включено важное сотрудничество в области социальной ответственности. Официальным социальным партнёром мероприятия выбран Фонд «Red Hearts». В результате доходы от продажи брендированной одежды, аксессуаров и других промо-товаров, представленных в рамках саммита, будут направлены в фонд в качестве пожертвований.

Эта инициатива создаёт для участников и партнёров саммита возможность внести прямой вклад в развитие социальных проектов и поддержать значимые благотворительные инициативы.

Следует отметить, что фонд «Red Hearts» был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.