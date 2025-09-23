БАКУ/Trend/ - «Azerbaijan Metal Company» станет важной частью инвестиционного портфеля Fonte GreenMet Investments Fund.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор компании «Fonte GreenMet Investments Fund OEIC» Эржан Мусин в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

"Прежде всего хочу выразить глубокое удовлетворение от реализации совместного инвестиционного проекта с дружественным и братским Азербайджаном, с которым Казахстан связывают глубокие исторические и культурные узы.

Я уверен, что компания «Azerbaijan Metal Company» – совместное предприятие, управление которым мы будем осуществлять в партнерстве с ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz», займет особое стратегическое место среди зарубежных инвестиционных проектов фонда Fonte GreenMet Investments Fund и станет важной частью нашего инвестиционного портфеля. Это сотрудничество открывает большие перспективы не только в экономическом плане, но и в обмене научно-техническими знаниями, внедрении современных технологий и организации совместного инновационного производства. Реализация данного проекта позволит Азербайджану стать производителем высококачественной металлургической продукции, что в свою очередь откроет новую страницу в промышленной карте всего Кавказского региона", - сказал он.

Мусин также отметил, что приверженность Азербайджана к устойчивым экономическим реформам, стабильная инвестиционная среда, геостратегическое положение и богатый ресурсный потенциал создают исключительно привлекательные возможности для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с иностранными инвесторами.

"Компания «Fonte GreenMet» рассматривает это сотрудничество не только в рамках одного проекта, но и как стратегическую платформу партнерства, и мы особенно хотели бы отметить нашу заинтересованность в совместные инвестиции и в другие отрасли в будущем", - заключил он.