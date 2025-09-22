Средний коридор играет важную роль в транспортировке грузов между странами Азии и Европы - посол Китая

БАКУ /Trend/ - Средний коридор играет важную роль в транспортировке грузов между странами Азии и Европы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Продвижение инфраструктурной связанности остаётся ключевым элементом инициативы "Один пояс, один путь". Китай совместно с партнерами активно укрепляет железнодорожное сообщение в регионе через China–Europe Railway Express и строительство Среднего коридора, а также развивает другие важные железнодорожные маршруты, такие как Китай–Кыргызстан–Узбекистан, создавая тем самым комплексную и многомерную транспортную сеть по всей Евразии", - добавила дипломат.

Она отметила, что страны Южного Кавказа и Центральной Азии активно сотрудничают в рамках инициативы "Один пояс, один путь".