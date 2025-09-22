Диверсифицируя транспортные коридоры, мы создаем дополнительные возможности для экспортеров - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - Диверсифицируя транспортные коридоры, мы создаем дополнительные возможности для наших экспортеров.

Об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сегодня на 1-м Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку, сообщает Trend.

Он отметил, что необходимо подумать о том, как технологии могут быть включены в проекты и как можно обеспечить эффективность на рынке. "Когда мы начали этот процесс, мы видели, что у разных игроков рынка разные интересы. В качестве первого шага мы определили, где мы хотим быть через пять лет, и адаптировали стратегию других компаний в этом направлении. Таким образом, мы выиграли не только от перевозки товаров, но и от повышения эффективности в этих компаниях. Когда мы сравниваем эффективность, существовавшую пять лет назад, с сегодняшними показателями, то разница очевидна", - отметил он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан планируется позиционировать себя и как транспортный хаб. "Например, новый международный аэропорт вблизи порта Алят рассматривается как альтернатива существующей инфраструктуре. Кроме того, мы также внедрили цифровизацию в рамках оптимизации процессов в компаниях. Цифровизация государственных предприятий также повлияет на общую цифровую трансформацию в стране. За последние три года только в Аляте и морском порту Алят создано более 3000 новых рабочих мест. Это также расширяет экспортные возможности нашей страны.

Одна из основных затрат для наших экспортеров связана с логистикой. Диверсифицируя северный, южный, восточный и западный коридоры, мы создаем дополнительные возможности для наших экспортеров", - добавил министр.

