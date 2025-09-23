Вырос объем денежных переводов из Саудовской Аравии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В первой половине текущего года объем денежных переводов физических лиц из Саудовской Аравии в Азербайджан составил 12,683 млн долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,311 млн долларов США или на 35,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Согласно информации, доля Саудовской Аравии в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан за отчетный период составила 2,4%. Таким образом, эта страна заняла 7-е место по объему денежных переводов в Азербайджан за указанный период.

В первой половине 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Саудовской Аравии в Азербайджан составил 9,372 млн долларов США.

В общей сложности за первые 6 месяцев 2025 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана за рубеж составил 238,180 млн долларов США. Это на 21,420 млн долларов США или на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом объем денежных переводов физических лиц в Азербайджан из-за рубежа за отчетный период составил 533,957 млн ​​долларов США, что на 33,847 млн ​​долларов США или на 6% меньше показателя за первое полугодие 2024 года.