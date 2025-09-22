Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Экономика Материалы 22 сентября 2025 13:35 (UTC +04:00)
ВБ назвал сумму инвестиций, необходимую для развития инфраструктуры Среднего коридора на ближайшие 15 лет

Алёна Павленко
БАКУ /Trend/ - Всемирный банк оценивает потребности в инвестициях в инфраструктуру Среднего коридора в 28 миллиардов долларов на ближайшие 15 лет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По ее словам, 25 миллиардов долларов потребуется для железных дорог и 1,8 миллиарда для расширения и модернизации портов.

Прайс подчеркнула, что в узких местах, там, где осуществляется "стыковка" разных видов транспорта - от моря к железной дороге, от железной дороги к автотрассам - возникают замедления, и эти проблемы нужно решать.

"Еще один критический аспект - это множество стран, через которые проходит коридор. Очень важно найти гармонизированные подходы к цифровизации, процедурам и регулированию, чтобы движение по коридору было максимально бесшовным", - отметила она.

