Конституция является столпом каждого государства - Генпрокурор

БАКУ /Trend/ - Конституция является столпом каждого государства.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на международной конференции в формате круглого стола «На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции».

«Наша первая национальная Конституция, разработанная в 1995 году под непосредственным руководством общенационального лидера Гейдара Алиева и принятая большинством голосов, практически всем азербайджанским народом на референдуме 12 ноября 1995 года после всенародного обсуждения, и сегодня является оплотом нашей государственности. Несомненно, что Конституция, как основной закон, является фундаментальным столпом каждого государства. Эта Конституция, 30-летие которой мы отмечаем, также является прочной правовой основой для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, укрепления правового и светского государства, обеспечения достойных условий жизни граждан и развития дружественных и партнерских отношений в международной плоскости», - сказал он.

Кямран Алиев отметил, что, учитывая исключительное значение Конституции в истории национальной государственности, 12 ноября, в соответствии с Указом от 1 ноября 1996 года, ежегодно отмечается в нашей стране как День Конституции: «Должен особо отметить, что в результате оккупации наших земель Арменией погибли тысячи людей, а экономике, экологии, историко-культурным памятникам был нанесен значительный ущерб. Эти факты также фигурируют в уголовном деле в отношении лиц армянского происхождения, которое было расследовано и в настоящее время находится на рассмотрении суде. Наши почти 30 лет находившиеся под оккупацией земли были освобождены в результате исторической Победы, одержанной под руководством Президента Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, начатой доблестной Азербайджанской армией в 2020 году контрнаступлением против армянских вооруженных сил, а также вследствие антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября 2023 года, после войны, против сепаратистского режима, действующего в Карабахе – на исконных землях Азербайджана, и с полным восстановлением суверенитета Азербайджанского государства сила нашей Конституции распространилась на всю территорию страны. Учитывая историческое значение этого, Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 сентября 2024 года 20 сентября ежегодно отмечается как День государственного суверенитета.

Генеральный прокурор напомнил, что сразу после освобождения наших земель от оккупации под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева и при активном участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой на этих территориях развернулись масштабные строительно-восстановительные работы, построены умные села и города, созданы новые рабочие места, производства, а также учебные заведения, в том числе Карабахский университет в городе Ханкенди: «Этот процесс интенсивно продолжается. В общей сложности в рамках реализации утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики на родные земли вернулись более 15 тысяч бывших вынужденных переселенцев. Упомянутые строительно-восстановительные работы осуществляются за счет мощного Азербайджанского государства без поддержки какого-либо зарубежного государства или организации. Конечно, в результате политики, проводимой главой государства, а также грамотного управления человеческим капиталом в стране, экономика Азербайджана развивается из года в год. Несмотря на то, что страна является нефтяной, обеспечивается значительное развитие ненефтяной промышленности, что, естественно, отражается на развитии нашего общества».