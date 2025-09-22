На судебном процессе по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с нападением на села Малыбейли и Гушчулар

БАКУ /Trend/ - Судебный процесс по уголовному делу в отношении обвиняемых граждан Республики Армения продолжился 22 сентября в Бакинском военном суде оглашением документов.

Как сообщает Trend, один из оглашенных документов связан с интенсивным обстрелом из крупно- и малокалиберного оружия сел Малыбейли и Гушчулар Шушинского района в феврале 1992 года, а также нападением на оба села с применением тяжелой техники. В результате этих событий в селе Малыбейли было убито 12 человек, еще 3 – пропали без вести, а в селе Гушчулар погибло 4 человека, 9 – взяты в заложники.

В ходе исследования документа по факту обстрела автобуса марки ЛАЗ в Ходжавендском районе говорилось о том, что инцидент имел место 8 сентября 1991 года близ фермы села Киш. В результате обстрела армянами из автоматов автобуса на месте погибло 7 человек, еще 27 – получили ранения.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!