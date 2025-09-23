В Карабахе подписаны соглашения между Азербайджаном и Турцией в сфере образования

БАКУ /Trend/ - 23 сентября делегация во главе с министром национального образования Турецкой Республики Юсуфом Текином посетила с официальным визитом Карабахский университет.

Об этом передает Trend со ссылкой на Министерство науки и образования Азербайджана.

Турецкий министр ознакомился с учебным процессом и современной инфраструктурой университета.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева с Юсуфом Текином. В ходе переговоров, направленных на расширение сотрудничества в образовательной сфере, прошла церемония подписания "Дополнительного протокола к Соглашению о сотрудничестве в области образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики от 31 октября 2017 года" и "Дополнительного протокола к Протоколу о сотрудничестве в области профессионального образования между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики от 19 февраля 2021 года".

Подписание этих документов создаcт прочную основу для дальнейшего развития совместных образовательных проектов между двумя братскими странами.

