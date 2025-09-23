Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 сентября.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 2.0054 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0300 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7000
|EUR
|2,0054
|AUD
|1,1189
|BYN
|0,5650
|BGN
|1,0251
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1219
|CZK
|0,0827
|CNY
|0,2390
|DKK
|0,2686
|GEL
|0,6250
|HKD
|0,2187
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2959
|IRR
|0,0295
|SEK
|0,1816
|CHF
|2,1447
|ILS
|0,5071
|CAD
|1,2292
|KWD
|5,5680
|KZT
|0,3130
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5153
|MDL
|0,1023
|NOK
|0,1711
|UZS
|0,0138
|PKR
|0,6015
|PLN
|0,4712
|RON
|0,3951
|RUB
|2,0300
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3252
|SAR
|0,4532
|XDR
|2,3340
|TRY
|0,0411
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,1501
|NZD
|0,9939