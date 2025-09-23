Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 сентября

Экономика Материалы 23 сентября 2025 09:11 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 сентября.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2.0054 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0300 маната.

Код Курс
USD 1,7000
EUR 2,0054
AUD 1,1189
BYN 0,5650
BGN 1,0251
AED 0,4628
KRW 0,1219
CZK 0,0827
CNY 0,2390
DKK 0,2686
GEL 0,6250
HKD 0,2187
INR 0,0192
GBP 2,2959
IRR 0,0295
SEK 0,1816
CHF 2,1447
ILS 0,5071
CAD 1,2292
KWD 5,5680
KZT 0,3130
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5153
MDL 0,1023
NOK 0,1711
UZS 0,0138
PKR 0,6015
PLN 0,4712
RON 0,3951
RUB 2,0300
RSD 0,0171
SGD 1,3252
SAR 0,4532
XDR 2,3340
TRY 0,0411
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,1501
NZD 0,9939
