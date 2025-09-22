Президент Ильхам Алиев: Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум знаменует собой начало нового этапа сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум знаменует собой начало нового этапа сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

"Проводимый сегодня первый Азербайджанский международный инвестиционный форум знаменует собой начало нового этапа сотрудничества и привлечения инвестиций. Наша главная цель – реализация инновационных бизнес-идей и расширение благоприятных возможностей для бизнеса. Призываю всех вас приносить в Азербайджан свой капитал, технологии и идеи.

Убежден, что воплощение ваших идей и инициатив в реальные проекты в Азербайджане создаст прочную основу для успешного сотрудничества и общего благосостояния", - говорится в обращении.