Средний коридор открывает огромные бизнес-возможности для американских фирм — исполнительный директор USACC (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - За последнее десятилетие Средний коридор быстро развился в зону с хорошо налаженной сетью логистических объектов, трубопроводов, оптоволоконной связи и услуг, предоставляя огромные торговые и бизнес-возможности для международных компаний, особенно для американских фирм.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC) Натиг Бахышов по итогам миссии делегации американских бизнесменов в регион Среднего коридора, охватывающий Азербайджан, Грузию и Казахстан.

Миссия была организована 4-11 сентября совместно USACC, Американо-грузинским бизнес-советом и Американской торговой палатой в Казахстане, объединив ведущих представителей американского государственного и частного секторов.

«Во время недавней миссии делегации американских бизнесменов в этот регион, включавшей представителей как государственного, так и частного секторов, мы смогли наглядно увидеть возможности, которые он предлагает. Особенно воодушевил прогресс по обе стороны Каспийского моря — в Аляте и Актау. Амбициозные планы властей Мангистау превратить Актау в центр логистики и туризма соответствуют аналогичным инициативам на азербайджанской стороне», - сказал он.

Бахышов отметил, что в перспективе логистика и услуги с добавленной стоимостью станут приоритетными направлениями для Среднего коридора.

«Рады видеть, как экономики вдоль маршрута адаптируются к новым реалиям, становясь более гибкими и ориентированными на бизнес. Во время нашей миссии мы посетили свободные экономические зоны в Аляте и Тбилиси, где уже работают международные компании с высоким экспортным потенциалом. Только в Свободной экономической зоне Алят размещены более 20 международных компаний. Мы видим наибольший потенциал для американских фирм с евразийскими цепочками поставок, которые могут получить выгоду, развернув деятельность в этих зонах», - добавил исполнительный директор USACC.

Он отметил, что ключевыми факторами, обеспечивающими работу Среднего коридора, являются транзитные возможности Азербайджана, Казахстана и Туркменистана через Каспийское море.

«Рады видеть, как прикаспийские государства инвестируют в расширение портовой инфраструктуры и, что не менее важно, стремятся к гармонизации операций между собой.

Наряду с портовой инфраструктурой, важную роль в обеспечении работы коридора играют каспийские паромные флоты. Здесь стоит подчеркнуть деятельность Бакинского судостроительного завода, который значительно способствует независимости коммерческого флота региона. Во время нашей миссии представители Казахстана поделились планами по расширению паромных мощностей. Это важный показатель растущего спроса на транзит грузов через регион», - добавил он.

Инфраструктура Среднего коридора: наблюдения делегации

Бахышов отметил, что эта миссия была уникальной в том числе и тем, что она позволила делегации ознакомиться с реальной работой и услугами вдоль Среднего коридора.

«Воодушевляет видеть прогресс в портах по обе стороны Каспийского моря. По мере быстрого роста транзитных грузоперевозок порты и логистические объекты расширяются, чтобы идти в ногу с этим ростом. В порту Баку мы ознакомились с планами будущего расширения и оптимизации, которые помогут ускорить обработку грузов.

Конечно, эти процессы сопровождаются и проблемами. Одной из наиболее острых является снижение уровня Каспийского моря. В Актау, например, мы наблюдали работы по дноуглублению, проводимые для поддержания нормального функционирования порта», - сказал он.

Исполнительный директор USACC отметил, что если говорить о физической инфраструктуре Среднего коридора, то, среди прочего, произведённые в Азербайджане паромы выделяются как основа каспийских перевозок.

«Они оснащены современными технологиями, позволяющими точно рассчитывать маршрут и время в пути. Тем не менее, как отметили грузоотправители, графики отправления остаются непредсказуемыми, и улучшение расписания могло бы существенно облегчить работу бизнеса. Наша делегация также проделала путь из Баку в Тбилиси наземным транспортом, что позволило получить наглядное представление о состоянии дорог. В целом автомагистрали построены по высоким стандартам, что способствует как пассажирскому, так и грузовому движению. Однако участки с ограниченной пропускной способностью всё же существуют - особенно там, где трассы проходят непосредственно через населённые пункты, замедляя поток транспорта.

Наконец, во время пребывания в Азербайджане мы встретились с руководством Государственного таможенного комитета. Были рады услышать о планах по модернизации инфраструктуры, включая создание совместного пограничного перехода с Грузией. Подобные проекты требуют многокомпонентного подхода со стороны соседних стран — от гармонизации политики до внедрения передовых технологий. Мы считаем, что надёжные американские технологии могут и должны сыграть важную роль в этих процессах», - добавил Бахышов.

О повышении конкурентоспособности Среднего коридора

Исполнительный директор USACC отметил, что Средний коридор уже не стоит рассматривать лишь как альтернативный или маршрут «план Б».

«Недавние геополитические изменения в Восточной Европе, в частности война России против Украины, нарушили цепочки поставок и вынудили тысячи американских и европейских компаний покинуть российский рынок. Это показало, насколько уязвимой может быть мировая торговля перед лицом геополитических потрясений. В этом контексте Средний коридор превращается в важнейшую торговую артерию Евразии, соединяя Восток и Запад через Центральную Азию и Кавказ с выходом в Европу, при этом предлагая безопасные и предсказуемые услуги.

Безусловно, мультимодальный характер Коридора создаёт определённые вызовы. Но при условии продолжения инвестиций в физическую инфраструктуру — региональные объекты и сети, а также в «мягкую инфраструктуру» — координацию политики и гармонизацию сервисов, Коридор сможет стать полностью конкурентоспособным по сравнению с существующими маршрутами. Только в прошлом году усилия по цифровизации и гармонизации позволили сократить время прохождения границ на 30%, что наглядно демонстрирует ощутимый эффект реформ», - сказал он.

Бахышов считает, что для того, чтобы Средний коридор стал долгосрочной точкой притяжения для глобального бизнеса, в каждой экономике вдоль маршрута необходимо наращивать добавленную стоимость в цепочках поставок.

«Добавляя ценность грузам, проходящим через коридор, страны могут превратить его в один из ключевых столпов международной торговли.

Не менее важны инвестиции в людей. Развитие местного рынка труда и формирование человеческого капитала в инженерии, высоких технологиях, сфере услуг и других областях создаст у компаний уверенность в том, что регион можно рассматривать не только как транзитную зону, но и как место для долгосрочного роста и инвестиций», -добавил он.

Возможности партнёрства с американскими компаниями в развитии Коридора

«Несколько компаний, входивших в состав делегации, уже выявили потенциальных бизнес-партнёров, и мы продолжаем поддерживать с ними связь, чтобы лучше понять, какую пользу эта поездка принесла их бизнесу.

Важно, что к нашей миссии присоединились Международная финансовая корпорация развития США (DFC) и Агентство США по торговле и развитию (USTDA). Обе организации играют ключевую роль в содействии торговле и бизнесу между США и регионом Среднего коридора. DFC работает в Грузии уже много лет, имея разнообразный портфель проектов — от объектов FedEx до отелей и развлекательных комплексов. Как подчеркнул управляющий директор DFC Кеннет Энджел, корпорация активно сотрудничает с частным сектором для развития экономических партнёрств США в регионе Среднего коридора. Существует огромный потенциал для инвестиций в критически важную инфраструктуру, включая порты, транспорт и логистику», - отметил исполнительный директор USACC.

Он также подчеркнул роль USTDA.

«Агентство играет важнейшую роль в поддержке крупных инфраструктурных проектов через гранты на технико-экономические обоснования и техническую помощь. Это создаёт новые возможности для местных участников рынка по сотрудничеству с американскими компаниями и поставщиками услуг», - добавил Бахышов.

О предстоящих бизнес-миссиях

«Мы активно рассматриваем возможность организации новых миссий, поскольку они имеют неоценимое значение для того, чтобы компании могли лучше понять бизнес-возможности и наладить контакты с подходящими партнёрами. В этом году Азербайджан примет Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций, которая станет отличной платформой для связывания бизнеса с новыми перспективами. Я считаю, что это знаковое событие также может послужить основой для очередной миссии делегации американских компаний. Наша цель — обеспечить значимую роль американских технологий в будущем технологическом развитии Азербайджана и всего региона», - сказал он.

Бахышов также отметил широкие возможности для американских компаний с началом реализации инициативы TRIPP (Маршрут Трампа для международного мира и процветания).

«Мы будем внимательно оценивать возникающие возможности в рамках TRIPP, и вполне возможно, что будет организована специализированная торговая миссия в рамках этой концепции», - добавил он.

Следующие шаги по укреплению сотрудничества вдоль Среднего коридора

Исполнительный директор USACC считает, что повышение пропускной способности, цифровая таможенная реформа, новые логистические хабы, интеграция в сфере энергетики и гармонизация управления вместе могут превратить Средний коридор в надёжный, конкурентоспособный и стратегически важный торговый маршрут, соединяющий Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу в ближайшие годы.

«На мой взгляд, самым первоочередным шагом является расширение мультимодальной транспортной пропускной способности за счёт модернизации железнодорожных соединений и сопутствующих маршрутов, а также обновления терминалов для увеличения пропускной способности и сокращения времени транзита. Портовые объекты Каспийского региона в Аляте, Актау и других узловых точках также должны увеличить частоту паромных рейсов и повысить эффективность обработки грузов.

Не менее важным является согласование и цифровизация таможенных и пограничных процедур. Взаимодействующие системы «единого окна» по всему Среднему коридору позволили бы значительно сократить время оформления грузов. Хорошим примером служит единый Транскаспийский таможенно-транзитный электронный портал, запущенный Государственным таможенным комитетом Азербайджана, который теперь охватывает Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Этот многосторонний механизм повышает уверенность грузоотправителей и улучшает предсказуемость, особенно для грузов, чувствительных ко времени», - сказал он.

В завершение Бахышов отметил, что долгосрочный успех Коридора будет зависеть от совместимости логистических хабов и внутренних свободных экономических зон.

«Согласованные процедуры и интегрированные сервисы являются ключом к сокращению трений между видами транспорта и обеспечению беспрепятственного функционирования всей системы в регионе», - заключил он.