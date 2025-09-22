Обнародованы данные о поставках нефти из Азербайджана в Таиланд в январе-августе

Баку/Trend/ - В январе–августе этого года из Азербайджана в Таиланд было экспортировано 137,8 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 75,9 миллиона долларов США.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель в стоимостном выражении снизился на 158,3 миллиона долларов США, или на 67,6%, а в объемном выражении снизился на 249 тысячи тонн, или на 63,4%.

В первой половине прошлого года из Азербайджана в Таиланд было экспортировано 376,8 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 234,2 миллиона долларов США.

Отметим, что в период с января по август этого года из Азербайджана в 20 стран было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 8,396 миллиарда долларов США и в объеме 15,925 миллиона тонн. Это на 1,912 миллиарда долларов США или на 18,5% меньше по стоимости и на 551,050 тысячи тонн или 3,3% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.