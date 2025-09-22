Иран и Азербайджан разрабатывают новые энергопроекты - посол Моджтаба Демирчилу (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Иран планирует увеличить ежегодный товарооборот с Азербайджаном по двум ключевым направлениям, отражающим рост экономических связей между странами.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу.

По его словам, первое направление связано с проведением заседаний совместной Межправительственной экономической комиссии: "Эти встречи имеют важное значение для реализации проектов, упрощающих торговлю, включая логистические планы. Последнее заседание комиссии прошло в Тегеране и стало платформой для укрепления отношений и расширения торговли".

Второе направление, по словам Демирчилу, сосредоточено на взаимодействии бизнес-сообществ. Оно позволяет предпринимателям обеих стран знакомиться с потенциалом и возможностями друг друга, что поспособствует росту товарооборота. "В рамках этого направления возможны такие шаги, как увеличение взаимных деловых визитов, упрощение пограничных процедур и расширение авиасообщения между странами", - добавил он.

Посол подчеркнул, что в 2024 году товарооборот между Ираном и Азербайджаном вырос на 34% по сравнению с 2023 годом и достиг 647 миллионов долларов. Однако, по его словам, этот показатель остается недостаточным. "Иран работает над укреплением экономических связей путем устранения финансовых и банковских барьеров, упрощения транзита и грузоперевозок, а также расширения взаимодействия бизнес-сообществ", - сказал он.

Отметим, что согласно данным Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA), в первые пять месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) товарооборот между Ираном и Азербайджаном составил 228 миллионов долларов (348 тысяч тонн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года) стоимость торговли снизилась на 25,7%, а объем – на 7,5%.

Намечены приоритетные энергетические проекты Ирана и Азербайджана

Кроме того, Моджтаба Демирчилу отметил, что уже определены проекты двустороннего и многостороннего сотрудничества в энергетическом секторе между Ираном и Азербайджаном. По его словам, работа по согласованию этих проектов должна быть завершена в ближайшее время.

Демирчилу отметил, что среди проектов - реализация соглашения о совместной разработке нефтяных месторождений в Каспийском море, синхронизация электросетей Ирана, Азербайджана и России, транспортировка российского газа в Иран через Азербайджан, газовые свопы между Азербайджаном, Ираном и Ираком, а также газовые и электроэнергетические свопы между Азербайджаном, Ираном и Пакистаном.

"Энергетический сектор играет ключевую роль в развитии отношений между Ираном и Азербайджаном. У наших стран сложились очень хорошие взаимоотношения в этой сфере", - подчеркнул посол.

Дипломат добавил, что Иран инвестировал значительные средства в энергетический сектор Азербайджана.

Кроме того, обмен поставками туркменского газа в Азербайджан и азербайджанского газа в Нахчыванскую АР страны демонстрирует перспективное сотрудничество двух стран в газовой сфере. "Две страны построили гидроузлы на реке Араз для совместной эксплуатации, и в ближайшем будущем на этих гидроузлах будут введены в эксплуатацию гидроэлектростанции", - отметил М.Демирчилу.

Что касается синхронизации электросетей Ирана, Азербайджана и России, дипломат отметил, что в настоящее время прорабатываются детали этой инициативы. По его словам, на уровне руководства трех стран существует соглашение об обмене электроэнергией.

Демирчилу отметил, что иранская компания Monenco завершила исследовательскую работу по этому обмену и подготовила соответствующие отчёты, которые были представлены сторонам. На основе этих отчетов появилась возможность синхронизации электросетей. "Синхронизация электросетей может повысить надежность энергосистем трех стран и создать возможности для экспорта электроэнергии третьим странам", - пояснил посол.

Он добавил, что в мае делегация высокого уровня министерства энергетики Ирана посетила Баку для обсуждения данного вопроса.

Строительство нового моста через реку Араз близится к завершению

Далее дипломат рассказал о реализации проекта нового моста через реку Араз в районе Агбенд–Келале, соединяющего Иран и Азербайджан. По его словам, ожидается, что строительство моста будет завершено к концу года. Он подчеркнул, что около 63 процентов строительных работ уже выполнено.

Демирчилу отметил, что в настоящее время ведутся работы по расширению шоссе в направлении Джульфы на иранской стороне. В рамках этой работы на участке от Келале до Джульфы планируется строительство нескольких тоннелей.

"Это шоссе строится за счёт собственных средств Ирана. Оно позволит гражданам Азербайджана перемещаться между Нахчываном и остальной частью страны более удобно и безопасно", - сказал посол.

Через реку Араз между Ираном и Азербайджаном возводится автомобильный мост длиной 374 метра и шириной 27,6 метра. Он будет в себя включать четыре полосы движения, две полосы безопасности и разделительную полосу. С обеих сторон моста предусмотрены тротуары шириной 2,8 метра.

Развитие и упрощение таможенных операций на коридоре "Север-Юг"

Моджтаба Демирчилу подчеркнул, что, когда Международный транспортный коридор "Север-Юг" заработает в полную силу, он будет служить интересам Ирана, Азербайджана и других стран региона.

По его словам, коридор "Север-Юг" в Иране проходит по трем маршрутам. Западный маршрут соединяет Иран и Россию через территорию Азербайджана. Демирчилу отметил, что в настоящее время при участии России ведутся работы по строительству железной дороги Решт-Астара в рамках этого коридора.

Посол добавил, что, помимо строительства железной дороги, Иран стремится устранить определенные препятствия на пограничных пунктах и упростить таможенные процедуры. "Чтобы полностью раскрыть потенциал коридора "Север-Юг", необходимо, прежде всего, развивать инфраструктуру, параллельно совершенствуя и другие возможности".